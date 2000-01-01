muzmar.net Мы используем технологию YouTube Data API для нашей поисковой системы, мы не поддерживаем декриминализацию музыки, и ясно, что на нашем сервере не размещаются файлы MP3, они размещаются на различных публичных сайтах, и мы не имеем к этому никакого отношения.